Кьеллини и Демирал возобновили тренировки в «Ювентусе»

Сегодня, 28 декабря, «Ювентус» возобновил тренировки после рождественских каникул, сообщает пресс-служба туринского клуба.



К команде присоединись Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, которые отсутствовали несколько недель из-за мышечных проблем. Сегодняшняя тренировка была посвящена индивидуальной физической работе. На командном занятии присутствовал главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.



Туринский «Ювентус» в 13 матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (34). В тройку лидеров входят «Интер» (33) и «Рома» (27). Следующий матч в чемпионате Италии «Ювентус» проведёт 3 января 2021 года. Соперником туринской команды станет «Удинезе».