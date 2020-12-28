11 тренеров клубов Серии А считают, что «Интер» выиграет скудетто

«Интер» является явным фаворитом в борьбе за скудетто, считают тренеры клубов Серии А. 16 главных тренеров клубов чемпионата Италии из 20 приняли участие в опросе, назвав главного претендента на чемпионский титул. Четыре специалиста отказались отвечать на вопрос, сообщает Football Italia.
11 тренеров полагают, что в нынешнем сезоне чемпионом Италии станет «Интер». Примечательно, что фаворитом «Интер» назвал и главный тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Россонери» в настоящее время возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.
Лишь по одному тренеру назвали в качестве главных претендентов «Милан» и действующего чемпиона Италии «Ювентус».
Турнирную таблицу Серии А возглавляет набравший 34 очка «Милан». «Интер» отстаёт на одно очко, «Ювентус» — на 10.
- 28 декабря 2020
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