Полузащитник «Астон Виллы» забил 5-й гол в пяти последних матчах, поразив ворота «Челси»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает бирмингемскую «Астон Виллу». Идёт 58-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».

Видео гола Эль-Гази в ворота Эдуарда Менди

Это уже пятый гол в пяти последних матчах для 25-летнего нидерландца.



«Челси», набрав в 15 турах 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (25) располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.