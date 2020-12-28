Полузащитник «Астон Виллы» забил 5-й гол в пяти последних матчах, поразив ворота «Челси»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает бирмингемскую «Астон Виллу». Идёт 58-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».
Видео гола Эль-Гази в ворота Эдуарда Менди
Это уже пятый гол в пяти последних матчах для 25-летнего нидерландца.
«Челси», набрав в 15 турах 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (25) располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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