В «Бенфике» выявлено ещё два случая заражения коронавирусом
«Бенфика» сообщила на своём официальном сайте о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде. Тесты футболистов Жоау Феррейра и Хариса Сеферовича на коронавирус дали положительный результат.
Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у полузащитника «Бенфики» Пицци и генерального директора португальского клуба Тьягу Пинту.
«Бенфика» набрала в 10 матчах 24 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2020/2021. Лидером соревнования является «Спортинг» (29). Напомним, 24 декабря «Бенфика» сыграла в матче за Суперкубок Португалии с «Порту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» (Авейру, Португалия) и завершилась победой «Порту» со счётом 2:0.
В «Бенфике» выявили два положительных теста на COVID-19 накануне матча за Суперкубок
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