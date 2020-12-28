В «Бенфике» выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

«Бенфика» сообщила на своём официальном сайте о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде. Тесты футболистов Жоау Феррейра и Хариса Сеферовича на коронавирус дали положительный результат.



Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у полузащитника «Бенфики» Пицци и генерального директора португальского клуба Тьягу Пинту.

«Бенфика» набрала в 10 матчах 24 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2020/2021. Лидером соревнования является «Спортинг» (29). Напомним, 24 декабря «Бенфика» сыграла в матче за Суперкубок Португалии с «Порту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» (Авейру, Португалия) и завершилась победой «Порту» со счётом 2:0.