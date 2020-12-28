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«Челси» упустил победу в матче 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой»

«Челси» упустил победу в матче 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился матч 16-го тура АПЛ — «Челси» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 34-й минуте матча — защитник Бенджамин Чилвел с левого фланга навесил в штрафную, где Оливье Жиру опередил всех и головой, в падении, вколотил мяч в ближний угол.

Видео гола Оливье Жиру

Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».

Видео гола Анвара Эль-Гази

«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
28 декабря 2020, понедельник. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Жиру – 34'   1:1 Эль-Гази – 50'
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