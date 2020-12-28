«Челси» упустил победу в матче 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой»
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился матч 16-го тура АПЛ — «Челси» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 34-й минуте матча — защитник Бенджамин Чилвел с левого фланга навесил в штрафную, где Оливье Жиру опередил всех и головой, в падении, вколотил мяч в ближний угол.
Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».
«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:46
-
20:27
-
20:12
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:06
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам