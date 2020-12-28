Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович приобрёл участок леса в Швеции, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, шведский форвард потратил € 3 млн на участок леса площадью около 1 тыс. гектаров. Участок расположен в горах, на границе между Швецией и Норвегией. Сообщается, что Ибрагимович получил разрешение, позволяющее заниматься на приобретённой территории охотой и рыбалкой.



В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал в 14 встречах 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Беневенто». Матч пройдёт 3 января 2021 года.