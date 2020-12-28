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Томас Тухель может возглавить лондонский «Челси»

Томас Тухель может возглавить лондонский «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель может продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги.

По сообщению Bild, предметный интерес к приглашению немецкого специалиста проявляет «Челси». Сам Томас Тухель не против возглавить лондонский клуб. Одним из факторов, положительно влияющих на возможное назначение, является то, что за «Челси» выступают сразу три его соотечественника — Тимо Вернер, Кай Хавертц и Антонио Рюдигер.

Ранее сообщалось, что Тухеля привлекает также возможность поработать в лондонском «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».

24 декабря 47-летний немецкий специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «ПСЖ».

На данный момент «Челси», набрав 25 очков, идёт на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Томас Тухель заинтересован в работе в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед»
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