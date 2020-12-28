Лэмпард — о матче с «Астон Виллой»: мы сами уступили ничью. Удача отвернулась от нас

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:1).
«Команда определённо отреагировала на поражение в матче с «Арсеналом». Сегодня было хорошее выступление, мы очень хорошо начали матч. У «Астон Виллы» были свои моменты, но мы справились практически со всеми опасностями у наших ворот.
Мы сами уступили ничью. С точки зрения настроя, усилий, некоторых моментов матча мои игроки были очень хороши и сыграли на высоком уровне с действительно хорошей командой.
В конце матча мы создали несколько опасных моментов и почти забили, но удача отвернулась от нас. Когда ты находишься в трудном положении, то всё идёт не совсем так, как тебе хочется. Месяц назад мы бы выиграли этот матч.
Сегодня я не могу требовать большего от игроков. Никто меня не подводил, все усердно трудились», — приводит слова Лэмпарда BBC.
«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
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