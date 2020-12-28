Собака украла бутсу во время матча в Боливии. Видео

Во время товарищеского матча боливийских клубов «Стронгест» и «Насьональ Потоси» произошёл курьёзный эпизод. На поле неожиданно выбежала крупная собака, помешавшая футболистам. Животное где-то нашло бутсу, после чего начало забавно играть с обувью.

Боковой арбитр попытался было выпроводить пса за пределы поля, но тот отказывался уходить. В итоге футболистам пришлось вмешаться в сложившуюся ситуацию. Один из игроков поднял увесистую собаку на руки и понёс её за пределы поля. При этом спортсмен явно отнёсся к животному с любовью: в действиях игрока совсем не было агрессии.

Что касается товарищеского матча, то титулованный «Стронгест» одержал убедительную победу, забив три безответных мяча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».