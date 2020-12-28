Два гола и нереализованный пенальти — в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» — «Лестер»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» на своём поле сыграл вничью с «Лестер Сити». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Уже на 19-й минуте встречи гости заработали пенальти, но нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо не смог реализовать одиннадцатиметровый.
Счёт был открыт уже во втором тайме. На 58-й минуте Уилфрид Заха с передачи Эндроса Таунсенда поразил ворота «лис».
«Лестер» сумел уйти от поражения уже в концовке матча. На 83-й минуте Харви Барнс с передачи Джонни Эванса восстановил равновесие в счёте.
Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»
«Лестер» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» прервал серию из двух поражений. «Орлы» набрали 19 очков и поднялись на 13-е место.
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