Чилвел: у «Астон Виллы» был один момент, и они его реализовали

Защитник «Челси» Бенджамин Чилвел поделился мнением о матче 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:1).



«Тренер доволен нами сильнее, чем в прошлом матче с «Арсеналом» (1:3). Сегодня получилось сыграть вничью дома. Мы хотим выигрывать такие матчи, но те усилия, что мы прикладываем, и наше выступление сегодня были гораздо лучше, чем два дня назад. В плане менталитета всё было гораздо лучше, — а это главное.



У «Астон Виллы» был один момент, и они его реализовали. Мы расстроены тем, что не победили, но мы сыграли гораздо лучше, чем в предыдущем матче.



В «Челси» хотят, чтобы крайние защитники ходили вперёд. Мне нравится играть ближе к атаке. Приоритет – это, конечно, оборона, но, выходя в атаку, я стараюсь сделать всё, что могу.



Сейчас мы ещё не совсем освоились, но будем продолжать усердно работать. У нас очень сильная команда. В «Челси» есть два или три игрока на каждой позиции, соответствующие мировым стандартам. Это то, что нужно топ-клубу», – приводит слова Чилвела BBC.

Видео гола «Астон Виллы»

«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.