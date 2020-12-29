Пьюлис: мы никогда не могли привести Гнабри в форму, его трансформация — фантастика

Бывший главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис поделился воспоминаниями о совместной работе с полузащитником Сержем Гнабри. «Вест Бромвич» в 2015 году брал его в аренду, когда он принадлежат «Арсеналу». В дальнейшем лондонцы продали игрока, а он затем оказался в «Баварии», где и сумел раскрыться. В «Вест Бромвиче» он отыграл лишь 12 минут в матчах АПЛ, также футболист выходил на поле дважды в матчах Кубка английской лиги.
«Я просто удивлён. Он был у нас в «Вест Броме», мы брали его в аренду. И нам так и не удалось привести его в форму! Мы даже заменили его в матче молодёжки, а затем он отправился назад в «Арсенал», они его продали.
Он был приятным парнем, я не имел ничего против него. Его трансформация — фантастика. Это просто невероятно, когда человек может всем всё доказать таким образом», — цитирует Пьюлиса TalkSPORT.
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