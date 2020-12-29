Кумана не стали наказывать за критику судей в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман избежал наказания за критику судей в матче 7-го тура Примеры с «Реалом» (1:3), сообщает AS. Голландец критиковал работу системы VAR. В частности, Куман заявил, что VAR работает лишь в тех случаях, когда надо принять решение против каталонского клуба.
Комитет по проведению соревнований решил не наказывать Кумана, так как у всех участников соревнований есть право свободно выражать мысли. Рассматривая это дело, члены комитета решили, что Куман не ставил под сомнение честность арбитров и не оскорблял их.
Примечательно, что комитет отстранил игрока «Хетафе» Кучо Эрнандеса на четыре матча за критику судьи в матче 7-го тура Примеры с «Гранадой» (0:1). В той встрече судья назначил пенальти в ворота «Хетафе», вызвав недовольство нападающего.
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