Обзор встречи «Челси» — «Астон Вилла», в которой подопечные Лэмпарда упустили победу

В понедельник, 28 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 16-го тура АПЛ — «Челси» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 34-й минуте матча — защитник Бенджамин Чилвел с левого фланга навесил в штрафную, где Оливье Жиру опередил всех и головой, в падении, вколотил мяч в ближний угол.
Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».
Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла» доступен на «Чемпионате».
«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
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