У защитника лондонского «Арсенала» Габриэля выявлен коронавирус

23-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Сейчас игрок, согласно регламенту Великобритании, находится на самоизоляции. Он пропустит, как минимум, две предстоящие встречи в английской Премьер-лиге — с «Брайтоном» и «Вест Бромвичем».

«У Габриэля выявлен положительный тест на COVID-19, он изолирован в соответствии с протоколами правительства Великобритании и Премьер-лиги. Мы продолжим следить за состоянием Габриэля и поддерживать его, и мы надеемся, что он снова будет доступен после наших следующих двух матчей», — приводит официальное заявление «Арсенала» источник.

Напомним, что Габриэль стал игроком лондонского «Арсенала» в минувшее трансферное окно, перейдя из французского «Лилля» за € 26 млн. В текущем сезоне он провёл за «канониров» 15 матчей во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.