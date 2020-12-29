Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У защитника лондонского «Арсенала» Габриэля выявлен коронавирус

У защитника лондонского «Арсенала» Габриэля выявлен коронавирус
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

23-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Сейчас игрок, согласно регламенту Великобритании, находится на самоизоляции. Он пропустит, как минимум, две предстоящие встречи в английской Премьер-лиге — с «Брайтоном» и «Вест Бромвичем».

«У Габриэля выявлен положительный тест на COVID-19, он изолирован в соответствии с протоколами правительства Великобритании и Премьер-лиги. Мы продолжим следить за состоянием Габриэля и поддерживать его, и мы надеемся, что он снова будет доступен после наших следующих двух матчей», — приводит официальное заявление «Арсенала» источник.

Напомним, что Габриэль стал игроком лондонского «Арсенала» в минувшее трансферное окно, перейдя из французского «Лилля» за € 26 млн. В текущем сезоне он провёл за «канониров» 15 матчей во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.

Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020