Эллардайс: я должен понять, почему Бьельса такой сумасшедший

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс высказался о подготовке к предстоящей встрече 16-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы.



«Я должен понять, почему он такой сумасшедший. Это не просто «безумие», это больше связано с его умом и уникальным стилем, который служит на благо его команде.

У меня есть одна интересная задумка к этой игре. Оценим её завтра, нужно смотреть, как начнёт игру «Лидс». Мы должны найти способ узнать, как мы можем забить им, что иногда кажется довольно простым, но на самом деле никогда не будет таковым. С другой стороны, «Лидс» пытается выйти и забить как можно больше голов, так что мы должны исключить для них эти возможности.

Когда вы собираетесь играть с «Лидсом», вы знаете, что должны пытаться помешать им быть такими авантюрными, но также мы должны выявить на этом фоне их слабые места и свободные зоны, которые они оставляют, когда они идут в атаку», — цитирует Эллардайса Goal.

Встреча «Вест Бромвич» — «Лидс» состоится во вторник, 29 декабря. Начало – 21:00 мск.