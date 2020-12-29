Микель Артета: я адаптировался в «Арсенале» быстрее, чем ожидал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о процессе своей адаптации в команде.

«Я каждый день сомневаюсь в себе, но с тех пор, как я приехал сюда, в первую очередь мне нужно было очень хорошо проанализировать, что происходит и на что мы способны. Я адаптировался гораздо быстрее, чем ожидал, когда только возглавил команду. Нашей главной задачей является сделать для игроков жизнь максимально простой, понятной и эффективной на поле.

«Я думаю, что в команде есть посыл, что все здесь важны, все здесь, чтобы внести свой вклад, и все полезны. Неважно, молодой ты или старый, повторюсь, все здесь, чтобы внести свой вклад. Когда мы на кого-то полагаемся, у нас не должно быть никаких сомнений в этом», — цитирует Артету Goal.

Напомним, что 38-летний испанский специалист возглавил «канониров» в декабре 2019 года. Сейчас лондонский клуб под его руководством находится 15-м месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в 15 играх.