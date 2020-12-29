Вильмар Барриос имеет лучший показатель по отборам в первой части сезона РПЛ

27-летний колумбийский опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос отметился статистическим достижением по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

Вильмар Барриос стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ по отборам – 69% отборов хавбека «Зенита» были успешными. Следом за ним в рейтинге располагаются сразу два игрока грозненского «Ахмата» — Мирослав Богосовац (68%) и Максим Ненахов (67%). 4-е место в рейтинге ещё у одного игрока сине-бело-голубых Дугласа Сантоса (67%). Замыкает пятёрку лучших по этому показателю полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин (65%).

После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года. Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).