«Наполи» заинтересован в приобретении Товена
Итальянский «Наполи» может приобрести полузащитника «Марселя» Флориана Товена, сообщает Corriere dello Sport. Неаполитанцы заинтересованы в 27-летнем французе, у которого заканчивается контракт летом 2021 года.
Также претендентами на игрока являются «Милан» и «Севилья». Известно, что миланцы делали «Марселю» предложение по Товену ещё в ноябре, а Паоло Мальдини сам подтвердил интерес к футболисту. Об интересе «Севильи» к французскому полузащитнику стало известно в конце декабря.
В нынешнем сезоне Товен сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач. Ранее футболист выступал за «Гренобль», «Бастию» и «Ньюкасл». В составе сборной Франции в 2018 году Товен стал чемпионом мира.
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
06:00
-
05:22
-
04:55
-
04:18
-
03:57
-
03:18
-
02:30
-
01:58
-
01:41
-
01:34
-
00:43
-
00:33
-
00:20
-
00:01
- 28 декабря 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:08
-
21:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам