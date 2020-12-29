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«Наполи» заинтересован в приобретении Товена

«Наполи» заинтересован в приобретении Товена
Футбол / Италия 0

Итальянский «Наполи» может приобрести полузащитника «Марселя» Флориана Товена, сообщает Corriere dello Sport. Неаполитанцы заинтересованы в 27-летнем французе, у которого заканчивается контракт летом 2021 года.

Также претендентами на игрока являются «Милан» и «Севилья». Известно, что миланцы делали «Марселю» предложение по Товену ещё в ноябре, а Паоло Мальдини сам подтвердил интерес к футболисту. Об интересе «Севильи» к французскому полузащитнику стало известно в конце декабря.

В нынешнем сезоне Товен сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач. Ранее футболист выступал за «Гренобль», «Бастию» и «Ньюкасл». В составе сборной Франции в 2018 году Товен стал чемпионом мира.

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