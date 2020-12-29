Хонда уведомил руководство «Ботафого» о желании покинуть клуб

Японский полузащитник бразильского клуба «Ботафого» Кейсуке Хонда выразил желание покинуть команду, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, серьёзного разговора между игроком и руководством ещё не было, однако президент клуба уже в курсе желания футболиста уйти из команды. Хонда хочет уйти до конца 2020 года, однако его контракт действует до конца февраля 2021 года. 34-летний японец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча.
Ранее стало известно, что игрок получил предложение от португальского «Портимоненсе».
В ходе своей карьеры Хонда также выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагоя Грампус». В сборную вызывался с 2008 по 2018 год. Цвета ЦСКА Кейсуке защищал с 2010 по 2013 год. С «армейцами» хавбек стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.
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