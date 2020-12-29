Победы россиян на «Рождественской гонке» и возможный переход Месси в MLS. Главное к утру

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победы в масс-старте и пасьюте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия), а Лионель Месси и Луис Суарес могут продолжить карьеру в клубе MLS Дэвида Бэкхема – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке».

2. Павлова и Елисеев одержали вторую победу на «Рождественской гонке», выиграв пасьют.

3. Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе MLS Бекхэма.

4. Хабиб Нурмагомедов: не хотел бы, чтобы была вероятность моего возвращения.

5. Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей.

6. Сборная Швеции уверенно обыграла Австрию на МЧМ-2021 в преддверии матча с Россией.

7. Андрей Рублёв объяснил, почему не будет играть на Australian Open в парном разряде.

8. Томас Тухель может возглавить лондонский «Челси».

9. Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2021, в овертайме обыграв команду Словакии.

10. «Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб.