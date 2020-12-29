«Ньюкасл» не имеет средств на трансферы
«Ньюкасл Юнайтед» не будет совершать покупки в зимнее трансферное окно, так как главный тренер «сорок» Стив Брюс не получил средств на трансферы, сообщает The Telegraph.
«Ньюкасл» потерял двух лидеров команды. Из-за проблем со здоровьем в ближайших матчах не сыграют полузащитники Аллан Сен-Максимен (коронавирус) и Райан Фрейзер (растяжение паховых мышц). Игроки пропустят большую часть января.
Команда Брюса набрала 18 очков в 14 матчах английской Премьер-лиги и занимает 14-е место в турнирной таблице. В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Ливерпуль» (32), «Лестер Сити» (29) и «Эвертон» (29). Завтра, 30 декабря, «сороки» сыграют с подопечными Юргена Клоппа. Встреча с «Ливерпулем» начнётся в 23:00 мск.
Уверенная победа «Ман Сити» над «Ньюкасл Юнайтед» — в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
10:29
-
10:22
-
10:18
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:37
-
08:35
-
07:50
-
07:08
-
07:00
-
06:00
-
05:22
-
04:55
-
04:18
-
03:57
-
03:18
-
02:30
-
01:58
-
01:41
-
01:34
-
00:43
-
00:33
-
00:20
-
00:01
- 28 декабря 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:04
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам