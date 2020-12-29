«Ньюкасл» не имеет средств на трансферы

«Ньюкасл Юнайтед» не будет совершать покупки в зимнее трансферное окно, так как главный тренер «сорок» Стив Брюс не получил средств на трансферы, сообщает The Telegraph.

«Ньюкасл» потерял двух лидеров команды. Из-за проблем со здоровьем в ближайших матчах не сыграют полузащитники Аллан Сен-Максимен (коронавирус) и Райан Фрейзер (растяжение паховых мышц). Игроки пропустят большую часть января.

Команда Брюса набрала 18 очков в 14 матчах английской Премьер-лиги и занимает 14-е место в турнирной таблице. В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Ливерпуль» (32), «Лестер Сити» (29) и «Эвертон» (29). Завтра, 30 декабря, «сороки» сыграют с подопечными Юргена Клоппа. Встреча с «Ливерпулем» начнётся в 23:00 мск.