Сетьен признался, что сменил номер телефона и изолировался после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о своей жизни после увольнения из каталонской команды.



«Я уже прошёл через моменты сожаления о произошедшем в «Барселоне», но это часть работы. Если тебе удаётся изолироваться от всего, что я и сделал, то можно жить более или менее спокойно. Я сменил номер телефона. Меня останавливали на улице, просили об интервью, но я стараюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Сетьена Marca.



Сетьен был назначен главным тренером «Барселоны» в январе этого года, после того как в отставку отправили Эрнесто Вальверде. С Энрике сине-гранатовые не завоевали ни одного трофея, а в августе провалились в Лиге чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Баварии» со счётом 2:8. После разгромного поражения специалиста уволили.

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