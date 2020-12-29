А. Кержаков ответил на вопрос, как изменилось мнение о ФНЛ после прихода в «Томь»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков ответил на вопрос, как изменилось его мнение о Футбольной национальной лиге после того, как он возглавил томскую команду.

«У меня не было ожиданий, которые не совпали с реалиями. Я попал в эту лигу, вижу, как играют команды, какой уровень игры, организации матчей, судейства. Единственное, спустя два с половиной месяца работы главным тренером могу сказать, что „Томь“ практически ни разу не уступала сопернику. Это не хвастовство. Может, есть всего два матча, в которых мы заслуженно проиграли», — сказал Кержаков в интервью пресс-службе клуба.

24 сентября клуб официально представил Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» с 17 очками расположилась на 21-м месте в турнирной таблице.