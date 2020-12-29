Фрэнк Лэмпард: неудачи «Челси» после травмы Хакима Зиеша? Это не совпадение

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что полузащитник команды Хаким Зиеш скоро вернётся на поле, а также специалист связал последние неудачи синих с травмой марокканца.
«Неудачи после травмы Зиеша? Это не совпадение. Мы не можем полностью полагаться на него. Он был очень эффективен с точки зрения созидания. Пока он не получил травму, у нас очень хорошо держался мяч. Хочется, чтобы он поскорей вернулся. Есть вероятность, что Хаким сможет сыграть в воскресном матче с «Манчестер Сити», если встреча состоится. Он близок к возвращению", — цитирует Лэмпарда Goal.
«Челси», набрав 26 очков в 16 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч в АПЛ синие должны провести дома с «Манчестер Сити». Встреча 17-го тура намечена на воскресенье, 3 января. Напомним, что у «горожан» зафиксирована вспышка коронавируса.
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