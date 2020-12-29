Сергей Галицкий и Александр Григорян провели переговоры о работе тренера в «Краснодаре»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий провёл переговоры по поводу работы в женской команде клуба с главным тренером армянского «Урарту» Александром Григоряном. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в краснодарском клубе и собеседник, близкий к ситуации.
Источник в краснодарском клубе рассказал, что в «Краснодаре» хотят усилить тренерскую позицию и хотят пригласить Григоряна, который известен успешной работой с «Ладой» и «Звездой-2005». В частности, специалист четыре раза становился чемпионом России, возглавляя женские клубы.
Собеседник, близкий к ситуации, добавил, что Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России. «Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева участвовала в выборе тренера сборной, и Григорян был в их числе. Но пока основным кандидатом является Юрий Красножан. Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», — добавил собеседник.
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