Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком упал в цене больше всех в РПЛ, Кокорин — на 10-м месте в рейтинге

Малком упал в цене больше всех в РПЛ, Кокорин — на 10-м месте в рейтинге
Футбол / РПЛ 0

Коллеги с портала Transfermarkt.ru сообщили «Чемпионату», как изменятся цены футболистов Российской Премьер-Лиги в предстоящем обновлении.

Первое место среди самых подешевевших игроков чемпионата занял нападающий «Зенита» Малком, чья стоимость с момента последнего обновления уменьшилась на € 6 млн и теперь составляет € 24 млн.

В рейтинг также вошёл форвард «Спартака» Александр Кокорин, замкнувший топ-10. Его цена теперь составляет € 4,5 млн, что на € 1,5 млн меньше, чем в последнем обновлении.

После 19 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», в активе которого 41 очко. В тройку лидеров также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Замыкает зону еврокубков «Сочи» (33).

Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Последний релиз 2020 года
Публикуем свежие ценники и рассказываем, как они формировались.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020