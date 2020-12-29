Малком упал в цене больше всех в РПЛ, Кокорин — на 10-м месте в рейтинге
Коллеги с портала Transfermarkt.ru сообщили «Чемпионату», как изменятся цены футболистов Российской Премьер-Лиги в предстоящем обновлении.
Первое место среди самых подешевевших игроков чемпионата занял нападающий «Зенита» Малком, чья стоимость с момента последнего обновления уменьшилась на € 6 млн и теперь составляет € 24 млн.
В рейтинг также вошёл форвард «Спартака» Александр Кокорин, замкнувший топ-10. Его цена теперь составляет € 4,5 млн, что на € 1,5 млн меньше, чем в последнем обновлении.
После 19 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», в активе которого 41 очко. В тройку лидеров также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Замыкает зону еврокубков «Сочи» (33).
Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Последний релиз 2020 года
Публикуем свежие ценники и рассказываем, как они формировались.
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