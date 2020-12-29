Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан игроком года в Грузии. Об этом сообщает сайт грузинской федерации футбола. 19-летний хавбек выиграл конкуренцию у защитника донецкого «Шахтёра» Давида Хочолавы и полузащитника казахстанского «Тобола» Джабы Канкавы.

Сообщалось, что сразу три клуба Серии А проявляют интерес к Кварацхелии. По данным итальянских СМИ, главным претендентом на игрока является «Торино». 19-летним грузинским футболистом интересуются также «Удинезе» и «Сассуоло». Хвича в недавнем интервью грузинскому телеканалу заявил, что надолго в России не останется, в переговоры по его продаже уже ведутся.

В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.