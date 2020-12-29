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Эмерик Лапорт отреагировал на перенос матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Эмерик Лапорт отреагировал на перенос матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на решение перенести матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса в его команде.

«Ребята, как видите, это явно ещё не конец… Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила, берегите себя и своих родных», — написал Лапорт в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что общее число инфицированных в стане «Манчестер Сити» достигло семи человек, пятеро из которых футболисты. В связи с увеличением числа заражённых в составе «горожан» под вопросом оказались матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги назначено на 6 января.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»:

У «Манчестер Сити» новая вспышка коронавируса. Когда теперь доигрывать матчи?
Игры 1-го и 16-го туров уже перенесены. Похоже, что отменят и другие матчи «Сити».
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