Эмерик Лапорт отреагировал на перенос матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на решение перенести матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса в его команде.



«Ребята, как видите, это явно ещё не конец… Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила, берегите себя и своих родных», — написал Лапорт в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что общее число инфицированных в стане «Манчестер Сити» достигло семи человек, пятеро из которых футболисты. В связи с увеличением числа заражённых в составе «горожан» под вопросом оказались матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги назначено на 6 января.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: