Эмерик Лапорт отреагировал на перенос матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на решение перенести матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса в его команде.
«Ребята, как видите, это явно ещё не конец… Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила, берегите себя и своих родных», — написал Лапорт в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что общее число инфицированных в стане «Манчестер Сити» достигло семи человек, пятеро из которых футболисты. В связи с увеличением числа заражённых в составе «горожан» под вопросом оказались матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги назначено на 6 января.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»:
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