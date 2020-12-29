Вадим Евсеев назвал игроков РПЛ, которые добились большого прогресса в 2020 году

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игроках РПЛ, которые достигли большого прогресса в уходящем году.

«Под Новый год мы всегда вспоминаем хорошее и надеемся на лучшее в следующем году. Поэтому сейчас хочу назвать тех игроков, чей прогресс в 2020-м был, на мой взгляд, очевиден. Кандидатур много. И большинство из них молодые русские игроки, что меня как тренера радует. Выскажусь по порядку, по которому клубы стоят в турнирной таблице.

«Зенит» — Мостовой. Он стал играть постоянно в лучшем на данный момент клубе страны, получил вызов в сборную, дебютировал в ней. Пока ещё не на первых ролях, но большой шаг вперёд сделан. ЦСКА — Дивеев и Кучаев. Они ещё в прошлом сезоне показали себя. Но прогресс в том, что оба доросли до сборной. Дивеев дебютировал в ней увереннее. Молодёжная сборная добилась результата, Дивеев стал основным защитником ЦСКА, и Кучаев тоже сыграл во второй половине года сильнее, чем в первой.

«Ростов» — Глебов. Карпин доверяет ему, Глебов уже примерял авансом на себя капитанскую повязку. Интересный, смышлёный полузащитник с характером. У «Динамо» назову троих: Лесового, Евгеньева и Фомина.

Лесовой быстрый, с обводкой. Попал в скоростную команду и пришёлся ко двору. С уходом Рыкова Евгеньев стал играть постоянно и, как и одноклубник, тоже получил вызов в сборную. На последнем сборе у Черчесова было много молодых, но позиция центрального защитника — проблемная среди россиян. При Шварце Евгеньев играет более раскрепощённо и открыто. И Фомин. Одно дело — играть в «Уфе», другое — стать основным, своим игроком в «Динамо», стать постоянным игроком в сборной. Очень высокий интеллект, почти не допускает ошибок.

«Краснодар» — конечно же, Сафонов. Основной вратарь большого клуба в таком возрасте. Мы все ждём его и в воротах национальной сборной, а не просто приглашения туда для адаптации и знакомства. Следующий год для него очень важный. Играть придётся много: первая и молодёжная сборные, Лига Европы, РПЛ. У «Рубина» бы отметил прогресс Макарова. Игрок ярко зашёл в лигу из ФНЛ. Голы, мастерство. Ничего не боится, хочет расти. В молодёжную сборную вызывается. Это все наши.

Если говорить о легионерах, хотел бы отметить прогресс в «Ахмате» Бериши. Он играет более вертикально, и теперь опасность от него исходит к чужим воротам, а не поперёк поля. Стал ярким атакующим игроком. Жду, что в 2021-м все они продолжат расти в своём мастерстве", — написал Евсеев в своём "инстаграме".