«Интер» заинтересовался Дивоком Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может в зимнее трансферное окно перебраться в Италию.



Как сообщает Corriere dello Sport, бельгийцем заинтересовался «Интер». Миланский клуб хочет усилить позицию форварда в январе, не тратя при этом средств, и «Ливерпуль» готов отпустить Дивока в аренду.



Помимо «Интера» заполучить Ориги хотели бы «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» и «Шальке-04».



Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В нынешнем сезоне Ориги провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Видео гола Ориги в ворота «Ньюкасла» в конце прошлого сезона: