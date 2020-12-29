Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» заинтересовался Дивоком Ориги

«Интер» заинтересовался Дивоком Ориги
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может в зимнее трансферное окно перебраться в Италию.

Как сообщает Corriere dello Sport, бельгийцем заинтересовался «Интер». Миланский клуб хочет усилить позицию форварда в январе, не тратя при этом средств, и «Ливерпуль» готов отпустить Дивока в аренду.

Помимо «Интера» заполучить Ориги хотели бы «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» и «Шальке-04».

Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Ориги провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Видео гола Ориги в ворота «Ньюкасла» в конце прошлого сезона:

«Ливерпуль» и «Шальке» могут совершить обмен игроками
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020