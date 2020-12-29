Форвард «Крыльев» Сергеев — самый подорожавший игрок ФНЛ. Пиняев — на 2-м месте

По завершении первой части сезона в Футбольной национальной лиге Transfermarkt.ru провёл переоценку рыночных показателей всех игроков ФНЛ. В общей сложности изменения в рыночной стоимости получили 392 игрока.

Наиболее значимые изменения претерпели клубы из первой четвёрки, а также новички текущего сезона. Самое серьёзное положительное изменение в рыночной стоимости получил форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев (+ € 500 тыс. — до € 1,5 млн). Своё второе обновление прошёл нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев (+ € 300 тыс. — до € 500 тыс.). Прибавки к стоимости также получили новичок «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв (+ € 200 тыс. — до € 450 тыс.), форвард «Торпедо» Амур Калмыков (+ € 200 тыс. — до € 600 тыс.) и хавбек «Краснодара-2» Эдуард Сперцян (+ € 200 тыс. — до € 650 тыс.).

Подвели итоги и по подешевевшим футболистам. Сербский защитник «Факела» Неманья Пейчинович потерял в цене (- € 200 тыс. — до € 400 тыс.), арендованный у «Ахмата» Магомед Митришев («Чайка») потерял почти 30% от своей рыночной стоимости (- € 200 тыс. — до € 500 тыс.), столько же в стоимости потерял вингер «Оренбурга» Денис Ткачук (- € 200 тыс. — до € 700 тыс.).