«Арсенал» следит за ситуацией с Диего Костой

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду за полгода до истечения контракта, рассчитанного до лета 2021 года. Лондонский «Арсенал» внимательно следит за развитием событий, сообщает AS.

Сегодня утром, 29 декабря, испанец не тренировался со своими товарищами по команде. В клубе знают, что Коста — значимый игрок, руководство постарается достичь соглашения. «Атлетико» постарается помешать форварду перейти к прямым соперникам. Пока решается будущее Диего, «Арсенал» следит за ситуацией. «Канониры» могут предложить хороший контракт. Несмотря на наличие Обамеянга и Ляказетта, «Арсенал» ищет нападающего, чтобы попытаться преодолеть трудное турнирное положение.

Коста выступает за мадридский клуб с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.