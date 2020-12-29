Источник: Роман Широков перед судом купил два автомобиля за 15 млн рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков сделал два крупных приобретения перед судебным заседанием по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, незадолго до суда экс-полузащитник купил сразу два автомобиля «Мерседес» – V-класса и G-класса. Суммарно Широков заплатил за них 15 млн рублей. При этом на суде Роман предоставил документы из юридической фирмы, согласно которым он работает в ней за 50 тыс. рублей в месяц.
Напомним, суд признал Широкова виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
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