«Ливерпуль» нанял специалиста, работавшего с Клоппом в «Боруссии»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с немецким специалистом Андреасом Шлюмбергером.



Шлюмбергер будет отвечать за восстановление футболистов и их производительность, работая в связке с медицинским штабом и другими сотрудниками командного персонала.



Андреас хорошо знаком с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым трудился в дортмундской «Боруссии» с 2011 по 2015 год. После ухода из стана «шмелей» немец работал в «Баварии», мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04», где пребывал до последнего времени.



«Ливерпуль», набрав 32 очка в 15 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Лестер Сити», на 3 очка.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: