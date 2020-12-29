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«Ливерпуль» нанял специалиста, работавшего с Клоппом в «Боруссии»

«Ливерпуль» нанял специалиста, работавшего с Клоппом в «Боруссии»
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с немецким специалистом Андреасом Шлюмбергером.

Шлюмбергер будет отвечать за восстановление футболистов и их производительность, работая в связке с медицинским штабом и другими сотрудниками командного персонала.

Андреас хорошо знаком с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым трудился в дортмундской «Боруссии» с 2011 по 2015 год. После ухода из стана «шмелей» немец работал в «Баварии», мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04», где пребывал до последнего времени.

«Ливерпуль», набрав 32 очка в 15 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Лестер Сити», на 3 очка.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»:

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