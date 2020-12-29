«Ливерпуль» нанял специалиста, работавшего с Клоппом в «Боруссии»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с немецким специалистом Андреасом Шлюмбергером.
Шлюмбергер будет отвечать за восстановление футболистов и их производительность, работая в связке с медицинским штабом и другими сотрудниками командного персонала.
Андреас хорошо знаком с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым трудился в дортмундской «Боруссии» с 2011 по 2015 год. После ухода из стана «шмелей» немец работал в «Баварии», мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04», где пребывал до последнего времени.
«Ливерпуль», набрав 32 очка в 15 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Лестер Сити», на 3 очка.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»:
- 29 декабря 2020
-
15:20
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:41
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:26
-
13:25
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
12:19
-
12:04
-
11:48
-
11:43
-
11:39
-
11:21
-
11:04
-
10:29
-
10:22
-
10:18
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:37
-
08:35
-
07:50
-
07:08
-
07:00
-
06:00