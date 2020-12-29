Диего Коста покинул «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» и нападающий Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2021 года. Испано-бразильский игрок попросил клуб об уходе по личным причинам несколько дней назад, сообщает официальный сайт «матрасников».

С тех пор как Коста пришёл в клуб в 2006 году в возрасте 17 лет, форвард сыграл 215 официальных матчей, забив 83 гола и отдав 36 голевых передач. Во время своего пребывания в «Атлетико» он выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018).

Коста выступал за мадридский клуб с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.