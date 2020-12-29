Эрлинг Холанд поблагодарил «Боруссию» за первый год в клубе. Фото

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поблагодарил клуб за первый год в команде. Норвежский форвард присоединился к немецкому гранду в январе 2020 года.
«Спасибо, „Боруссия“, за первый год в клубе», — написал Холанд.
Фото можно посмотреть в "твиттере" норвежского футболиста.
Эрлинг в этом году получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов, а также был признан лучшим футболистом Норвегии.
Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии», перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в восьми матчах, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Также на его счету шесть голов в четырёх матчах Лиги чемпионов.
- 29 декабря 2020
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