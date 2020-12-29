Экс-игрок «Спартака» Махмудов отказался от перехода в кипрский клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», отказался от перехода в кипрский клуб. Об этом рассказал футбольный агент Александр Маньяков.

«Многие помнят Эмина Махмудова по выступлениям за «Спартак» и другие российские клубы. Сейчас он капитанит в «Нефтчи». У Эмина заканчивался контракт, на меня вышли представители кипрского «Аполлона». Команда играла в Лиге Европы, очень хотела видеть Махмудова. Давали хорошие условия, мы вели переговоры, игроку всё понравилось: европейский клуб с амбициями – это всегда интересно (тем более Махмудов уже имел европейский опыт – в Португалии).



Но в итоге Эмин отказался от перехода по морально-нравственным причинам. Он понял, что не может предать команду, где он был капитаном и провёл несколько лет. Мол, с его стороны будет неправильно и некрасиво уехать из Баку на Кипр», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.