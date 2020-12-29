Зидан: мне больно не ставить Иско и Марсело в состав. У них трудная ситуация

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о положении защитника Марсело и полузащитника Иско в команде.
«Мне больно не ставить Иско и Марсело в состав, потому что они хотят играть, как и все футболисты. Учитывая, через что мы прошли вместе… У них трудная ситуация. Это плохой аспект работы тренера. Я должен выбирать состав на каждый матч.
Я рассчитываю на всех игроков, и Иско с Марсело – футболисты «Реала». Не думаю о том, хотят они уйти ли нет, я не могу это контролировать. Могу лишь сказать, что они привержены делу и очень хорошо тренируются. У них серьёзное и профессиональное отношение к работе. Они получат возможность сыграть», — цитирует Зидана Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Марсело. Аналогичная информация появлялась про Иско.
- 29 декабря 2020
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