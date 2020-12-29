Жан-Пьер Папен: Бензема — с отрывом лучший нападающий Франции в своём поколении

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен высоко оценил своего соотечественника, форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.
«Бензема – с отрывом лучший форвард Франции в своём поколении. Мне нравится его реализация, его вовлечённость в игру и создание комбинаций. Его долголетие в «Реале» просто невероятно. Карим пришёл в клуб, где нелегко освоиться и задержаться, и показал себя, справившись с конкуренцией. Он адаптировал свой стиль, пожертвовав собой для помощи Криштиану Роналду. Может показаться, что это легко, но его заслуга в том, что он сдержал свои амбиции как бомбардира и достиг гармонии с такой звездой», — цитирует Папена Goal.com со ссылкой на L’Equipe.
Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 13 матчей в испанской Примере, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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