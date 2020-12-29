«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Роботан и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах. От лидирующего «Ливерпуля» «красные дьяволы» отстают на пять очков, но они провели на матч меньше, чем конкурент. «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, «волки» набрали в 15 матчах 21 очко.

Проморолик к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: