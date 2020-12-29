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«Реал» не будет никого покупать зимой

«Реал» не будет никого покупать зимой
Футбол / Испания 0

Как сообщает испанское издание AS, мадридский «Реал» не планирует никого покупать во время зимнего трансферного окна. Главный тренер команды Зинедин Зидан удовлетворён составом, он не просил никого покупать. Поэтому «Реал» сосредоточится на летнем трансферном окне.

В то же время источник утверждает, что «Реал» не будет ни с кем расставаться. Так, Зидан выступил против того, чтобы отдать полузащитника Иско в аренду. Сам он хотел перейти в «Севилью».

Не отпустит «Реал» защитника Марсело и форварда Луку Йовича. Тренерский штаб намеревается задействовать игроков, учитывая плотный календарь матчей.

19-летний форвард «Реала» Такефуса Кубо не вернётся в команду в январе. Он продолжит выступление на правах аренды в «Вильярреале».

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