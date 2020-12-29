«Ювентус» не ведёт переговоров о трансфере Месута Озила

«Ювентус» не ведёт переговоров о трансфере полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».



Ранее появилась информация, что 32-летнего немца предложили «Ювентусу». Сообщалось, что туринский клуб рассчитывает арендовать Озила и выплачивать ему часть зарплаты.



Напомним, «Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.



Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с лондонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года.

«Ювентус» может взять Озила в аренду и выплачивать ему часть зарплаты