Куртуа: наши взаимоотношения с Зиданом сперва были немного дистанцированными

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Бельгиец признался, что сперва они дистанцировались друг от друга. Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года через несколько месяцев после того, как клуб покинул Зидан. Но затем французский специалист вернулся в марте 2019 года.

«Наши взаимоотношения с Зиданом сперва были немного дистанцированными. Но это произошло, потому что у нас не было с ним общей истории, как у многих в клубе. Позднее он осознал это, мы хорошо пообщались летом 2019 года. С тех пор у нас отличные взаимоотношения», — цитирует Куртуа Mundo Derportivo со ссылкой на Sporza.

Когда Зидан вернулся в «Реал», Куртуа конкурировал за место в стартовом составе с Кейлором Навасом. В дальнейшем костариканец покинул команду и перешёл в «ПСЖ».