«Барселона» — «Эйбар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:15

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Барселона» — «Эйбар». Встреча 16-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Маркос Сердан и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Серхио Эскриче Гусман.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка в 14 матчах. От лидирующего «Атлетико» каталонцы отстают на восемь очков, но они провели на матч больше, чем конкурент. «Эйбар» (15) занимает 17-е место в турнирной таблице. От зоны вылета басков отделяет лишь одно очко.