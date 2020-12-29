«Барселона» — «Эйбар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:15
Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Барселона» — «Эйбар». Встреча 16-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Маркос Сердан и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Серхио Эскриче Гусман.
«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка в 14 матчах. От лидирующего «Атлетико» каталонцы отстают на восемь очков, но они провели на матч больше, чем конкурент. «Эйбар» (15) занимает 17-е место в турнирной таблице. От зоны вылета басков отделяет лишь одно очко.
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