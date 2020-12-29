Главный тренер «Саутгемптона» ушёл на самоизоляцию после контакта с заразившимися COVID

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль не сможет руководить действиями своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который состоится сегодня, 29 декабря. Как сообщает talkSPORT, австрийский специалист ушёл на самоизоляцию после контакта с заразившимися коронавирусом членами семьи.

Ранее пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила о результатах очередного тестирования игроков и тренеров на заражение коронавирусом. По итогам проверки, проходившей с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 новых случаев заражения. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.

Накануне, 28 декабря, из-за коронавируса был перенесён матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Сити». Встреча должна была пройти в Ливерпуле, однако гости получили результаты проведённого днём ранее тестирования, которое выявило в команде вспышку инфекции. По информации СМИ, к четырём положительным тестам добавились ещё три и организаторы посчитали, что существует риск распространения вируса.