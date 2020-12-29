Эрлинг Холанд восстановился после травмы и может сыграть с «Вольфсбургом»
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд восстановился после травмы. Напомним, норвежский игрок получил повреждение в начале декабря.
«Восстановление Холанда завершено. Рассчитываем, что он сможет принять участие в матче с „Вольфсбургом“, — приводит слова Цорка Bild.
Матч чемпионата Германии „Боруссия“ — «Вольфсбург» состоится 3 января на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи — в 17:30 мск.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.
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