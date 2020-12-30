Уйдёт ли Кокорин и кто главный в раздевалке ЦСКА? Итоги, инсайды и мечты РПЛ-2020

Всем привет и с Наступающим!
Вы могли заметить, что на «Чемпе» появился подкаст про родную РПЛ, называется «Наш Чемп». Там ведущий Евгений Марков обсуждает с гостями не только тактику и передвижения футболистов по стране, но много говорит за футбольную жизнь, обсуждает культуру, еду на стадионах, традиции болельщиков, песни и путешествия.
Гостями подкаста «Наш Чемп» уже были:
🚇 Болельщик «Торпедо», проехавший на плацкарте Транссиб;
🇧🇷 игрок РПЛ, который играл против Неймара, забивал бразильцам, но закончил в 27 и ушёл в бизнес;
🛩 пилот-болельщик «Спартака» с историями про турбулентность и фанатские перелёты;
💼 вратарь сборной Молдавии, ставший личным банкиром футболистов и хоккеистов!.
Перед вами – пятый выпуск подкаста «Наш Чемп», где сегодня говорят о футболе! Журналист Евгений Марков и инсайдер Андрей Панков обсудили вообще всех: «Зенит» и будущее Семака; ЦСКА и доверие Гончаренко; Тедеско, Николича, Карпина и Слуцкого; Влашича, Дзюбу, Зобнина и Хвичу; Галицкого и его влияние на тренеров.
В общем, выбрали лучших и худших в первой части сезона РПЛ, поделились инсайдами и обратились к футбольному Деду Морозу.
Слушатйте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в СберЗвук
• в приложениях для мобильных Android-устройств
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
Приятного прослушивания! Таймкоды вам помогут:
0.00 – откуда берутся инсайды;
4.07 – «Зенит»: первое место, вялые Малком и Венделл, проблемы Семака;
15.16 – ЦСКА: уставший Влашич, никакущий Гайч, Овчинников и Гончаренко;
31.18 – «Спартак»: Тедеско уходит, Кутепов в нападении, что мешает Кокорину;
39.23 – Панкова удивил Деспотович, но так ли хорош Хвича?
42.40 – Марков кайфует от «Ростова» (и дело не в жене Карпина);
45.36 – «Локо» – полное разочарование? Куда уедет Смолов?
54.24 – элитный декабрь «Краснодара»: Галицкий решает слишком много, Мусаев не топ?
1:00.20 – Марков обращается к Деду Морозу;
1:02.06 – Панков обращается к ЦСКА (и да, мы только что узнали про уход Овчинникова и Онопко).
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