Клопп рассказал о восстановлении Тьяго Алькантары

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника Тьяго Алькантары.



Напомним, Алькантара получил травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2). 23 декабря Тьяго вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля».



«В пятницу Тьяго тренировался с командой, но у нас было сокращённое занятие. Тьяго должен регулярно принимать участие в командных тренировках и тогда сможет вернуться к матчам. Сейчас всё выглядит довольно многообещающе, но я не могу сказать больше. Я не знаю. В понедельник он проведёт полноценную тренировку с командой. Будем следить за развитием событий», — приводит слова Клоппа Goal.com.



Алькантара перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Англии.