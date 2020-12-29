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Ловрен предложил бесплатное размещение в отеле пострадавшим от землетрясения в Хорватии

Защитник «Зенита» Деян Ловрен решил помочь людям, пострадавшим от мощного землетрясения в районе хорватского города Петринья. Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло 29 декабря. Пострадавший город расположен примерно в 50 км от Загреба, столицы Хорватии. В результате происшествия в городе разрушены многие здания, погиб 12-летний ребёнок.

Ловрен написал в своём «инстаграме», что бесплатно поселит в своём отеле в городе Новалье 16 семей. Рассчитывать на размещение в четырёхзвёздочном отеле смогут семьи с детьми.

Гостиницу хорватский защитник открыл на острове Паг в 2018 году. Отель вмещает 17 апартаментов.

Ловрен перед началом текущего сезона перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля». Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев 31-летний хорват стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.